02 декабря 2025 в 15:22

Адвокат ответил, встанет ли Верховный суд на сторону Лурье в деле с Долиной

Адвокат Бенхин: с вероятностью в 90% суд обяжет Долину вернуть средства Лурье

Верховный суд может обязать певицу Ларису Долину вернуть деньги покупательнице ее квартиры Полине Лурье с вероятностью в 90%, предположил в беседе с NEWS.ru адвокат Александр Бенхин. По его словам, общественный резонанс вокруг дела будет оказывать влияние на судебные инстанции.

Я думаю, что с каждым днем вероятность того, что Лурье выиграет дело, все больше. Об этой ситуации сейчас все говорят. Во-первых, адвокаты — молодцы, что действуют до конца, они дойдут до Верховного суда. Во-вторых, я думаю, что под давлением общественности как раз Верховный суд примет решение о так называемой реституции, то есть воздаянии. Соответственно, Долиной вернулась квартира, а Лурье должны вернуться деньги. Поскольку с мошенников взыскать их нельзя, певица должна будет возместить ущерб. Я на данный момент вероятность такого сценария оцениваю в 90%, — пояснил Бенхин.

Ранее адвокат Светлана Свириденко, которая отстаивает права Лурье, заявила, что ее подопечную не позвали на круглый стол в Госдуму, где будут обсуждаться проблемы сделок на рынке вторичного жилья. Она добавила, что защита намерена продолжать работу по возвращению имущества.

