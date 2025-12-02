Стало известно, выступит ли Лурье на круглом столе в ГД вместе с Долиной Адвокат Свириденко заявила, что Лурье не пригласили на круглый стол в Госдуму

Адвокат Светлана Свириденко, которая отстаивает права покупательницы квартиры певицы Ларисы Долиной Полины Лурье, заявила, что ее подопечную не позвали на круглый стол в Госдуму, где будут обсуждаться проблемы сделок на рынке вторичного жилья. В беседе с NEWS.ru она добавила, что защита намерена продолжать работу по возвращению имущества.

[Меня и Лурье] в Государственную думу на круглый стол [с обсуждением механизмов защиты участников сделок на рынке вторичного жилья] не приглашали. При этом да, мы намерены продолжать борьбу за возвращение имущества. Я готовлю жалобу в Верховный суд. Мы хотим обжаловать в вышестоящей инстанции предыдущее решение суда, — пояснила Свириденко.

Ранее парламентарий Дмитрий Свищев заявил, что Долину пригласили на участие в заседании круглого стола в Госдуме, на котором будут обсуждаться правовые механизмы защиты участников сделок на рынке вторичного жилья. По его словам, ситуация с мошенничеством в настоящее время приобрела характер национального бедствия. Мероприятие состоится 17 декабря.