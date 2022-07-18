Адвокат оценил предложение частных клиник ввести оплату неявки на прием Адвокат Алешкин: частные клиники не могут обязать пациентов оплачивать неявку на прием

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Частные клиники России не могут ввести санкции за неявку на запланированный прием, заявил в беседе с «ФедералПресс» адвокат Андрей Алешкин. По его словам, отказаться от медицинской услуги, как и от любой другой, является правом человека и потребителя. Правозащитник подчеркнул, что каждый имеет право перестать ходить на прием к врачу, также, как и вернуть в магазин товар.

Ввести ответственность за отказ от услуги невозможно, — сказал Алешкин.

Как отметил адвокат, оформить договор с клиникой с задатком невозможно, к тому же он не может нарушать права потребителя. Если договор их нарушает, то он ничтожен.

Ранее сообщалось, что частные клиники в России могут привлечь к санкциям пациентов, которые не пришли на запланированный прием, поздно предупредив об этом, или отказались от уже начатого лечения. Для этого медклиники могут внести в договор об оказании платных услуг положение о задатке.

Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин рассказал, что россияне могут на бесплатной основе получить медицинские услуги в частной клинике, если обратиться в те медучреждения, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эксперт отметил, что для этого нужно при себе иметь всего лишь полис ОМС. Полный перечень услуг, по словам учёного, должен быть опубликован на официальной странице клиники.