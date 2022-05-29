Россиянам рассказали, как не платить за лечение в частной клинике Завкафедрой СПбГУ Акулин назвал способ не платить за лечение в частной клинике

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Заведующий кафедрой организации здравоохранения и медицинского права СПбГУ Игорь Акулин заявил, что россияне могут на бесплатной основе получить медицинские услуги в частной клинике, если обратиться в те медучреждения, которые включены в территориальную Программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. Эксперт отметил, что для этого нужно при себе иметь всего лишь полис ОМС. Полный перечень услуг, по словам учёного, должен быть опубликован на официальной странице клиники, пишет ПРАЙМ.

Чтобы получить лечение также необходимо получить направление от поликлиники по месту жительства, — поделился Акулин.

Он добавил, что клиники могут попасть в программу ТФОМС после подачи заявки до 1 ноября каждого года.

Врач-терапевт Андрей Звонков ранее заявил, что в медицинском учреждении можно заразиться внутрибольничной инфекцией. Речь идёт об инфекции, которая является более устойчивой к препаратам из-за их постоянного применения в зданиях больниц. Эксперт пояснил, что чаще всего это синегнойная палочка, золотистый стафилококк и стрептококк. Он признался, что заражаются такими инфекциями крайне редко, но если такое происходит, здание медучреждения могут закрыть на ремонт.