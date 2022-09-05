Адвокат объяснила, можно ли выселить курящего соседа Адвокат Антонова: арендатора можно выселить за курение в жилом помещении

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Выселить курящего соседа можно, если он является арендатором жилого помещения и систематически нарушает права других жителей многоэтажного дома, пояснила адвокат Екатерина Антонова. В беседе с «Царьградом» она также напомнила, что курильщика можно наказать штрафом, если он курит в помещениях общего пользования или на детской площадке.

Для решения данной проблемы обратимся к статье 91 Жилищного кодекса России. Она предусматривает возможность выселения из жилого помещения нанимателя и проживающих совместно с ним членов его семьи без предоставления другого жилья в случаях, если они используют жилое помещение не по назначению, систематически нарушают права и законные интересы соседей, — отметила эксперт.

Собственников квартиры выселить гораздо сложнее из-за права свободно пользоваться жилым помещением, в том числе и курить в нем. Однако Антонова подчеркнула, что закон допускает компенсацию морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Врач-пульмонолог Сергей Бабак ранее заявил, что человеку, решившему бросить курить, следует обратиться к врачу, чтобы специалист определил, есть ли у курящего зависимость и в каком состоянии находится его дыхательная система. Он также призвал разделять понятия «вредная привычка» и «зависимость», так как в первом случае можно перестать курить самостоятельно.