Адвокат объяснил, почему считает гибель Тесака убийством

https://static.news.ru/photo/db2b44f2-0561-11eb-afa7-fa163e074e61_660.jpg Тесак Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Юрист Иван Миронов считает, что Максима Марцинкевича (Тесака) убили, он, как и близкие националиста, не верит в его самоубийство.

По словам адвоката, в этом деле есть две версии.

Первая версия — это всё-таки месть за борьбу с педофилами, причём под раздачу попадали серьёзные чиновники федерального уровня. И вторая версия — им нужны были показания на ряд лиц, которых правоохранительные органы не могли достать, — пояснил Миронов РЕН ТВ.

Миронов считает, что «кровавые следы ботинок», а также отпечатки ладоней, которые были обнаружены на месте его гибели, никак не могли принадлежать Тесаку. Также странным адвокату показалось положение рук Марцинкевича и то, что на них были видны следы от верёвок. Он предполагает, что Марцинкевича могли пытать.

Тесака нашли мёртвым в камере челябинского СИЗО 16 сентября. Официальная версия случившегося — суицид. В это не верят близкие националиста. Они даже хотели привлечь независимого эксперта к осмотру тела. Однако сотрудники Хованского дома, где находилось тело Марцинкевича, не выдали родственникам националиста и юристам семьи его тело для проведения независимой экспертизы.

Родные также утверждают, что поводов для самоубийства у Максима не было, так как вскоре он должен был выйти на свободу. Тесак был приговорён к 10 годам колонии строгого режима за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами.

Как писал NEWS.ru, Марцинкевича похоронят 3 октября на Кунцевском кладбище, где усилены меры безопасности.