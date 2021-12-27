Адвокат объяснила, почему можно шуметь в новогоднюю ночь

Шуметь в новогоднюю ночь россиянам разрешили без ограничений после того, как были внесены изменения в федеральный закон № 52, сообщила адвокат Дарья Морозова «Радио 1». По её словам, граждане страны должны соблюдать правила безопасности, в том числе касающиеся пиротехники. В частности, в помещении не разрешается применять хлопушки, разжигать бенгальские огни, а также восковые свечи.

В федеральный закон № 52, который регулирует вопросы, связанные с поведением граждан, в 2019 году были внесены изменения. Они касались того, что в новогоднюю ночь россиянам разрешается шуметь без ограничений. Одну ночь в году, — заявила собеседница.

По словам Морозовой, МЧС выпустило предупреждение с правилами безопасности на Новый год. В нём указано, что в общественных местах нельзя отпускать детей одних от себя, нельзя украшать ёлки матерчатыми и пластмассовыми игрушками, нельзя обкладывать ёлки ватой, чтобы не создавалось пожароопасной ситуации.

В помещении не разрешается разжигать бенгальские огни, применять хлопушки, восковые свечи. Не следует использовать пиротехнику, если вы не понимаете, как ей пользоваться, — сказала Морозова.

Ранее первый заместитель главы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. предложил запретить салюты рядом с приютами для животных. Такой порядок, по его мнению, должен быть определён абсолютно для всех пиротехнических изделий.

Громкие звуки от взрывов новогодней пиротехники являются причиной психологических и физических травм животных. Также это может привести к порче имущества и гибели людей, подчеркнул парламентарий.