Адвокат раскритиковала идею лишать россиян гражданства за ненависть к РФ

Предложение лишать человека гражданства РФ за ненависть к стране антиконституционно, заявила почётный адвокат России Людмила Айвар «Радио 1». По её словам, даже осуждённый за уголовное преступление россиянин не может быть лишён гражданства. Государство должно отвечать за своих граждан.

Конституция говорит о том, что граждане России, которые получили гражданство по праву рождения, не могут быть лишены его ни при каких обстоятельствах. Есть определённый перечень условий для лишения гражданства тех людей, которые его приобрели. Но даже осуждённый за уголовное преступление россиянин не может быть лишён гражданства. Государство должно отвечать за своих граждан, — сказала Айвар.

Депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Александр Хинштейн ранее предложил расширить основания для лишения человека гражданства РФ. Он усомнился в том, что российский паспорт нужен тем оппозиционерам, которые ненавидят страну.

Член Совета по правам человека Андрей Бабушкин ранее заявил, что невозможно лишить человека российского гражданства, полученного по праву рождения, даже если он с чем-то не согласен. По его мнению, Россия сильна своим многообразием, и если оно подавляется, это бьёт по безопасности и благополучию страны.