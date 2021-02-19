Адвокат назвал возможных наследников Мягкова

https://static.news.ru/photo/5ce3af66-72b8-11eb-90a6-96000091f725_660.jpg Андрей Мягков Фото: kinopoisk.ru

Адвокат Сергей Жорин сообщил, что на наследство актёра Андрея Мягкова могут претендовать его внебрачные дети, так как в официальном браке с Анастасией Вознесенской у них детей не было. Мягков умер в ночь на 18 февраля в возрасте 82 лет.

Часто в подобных ситуациях неожиданно объявляются внебрачные дети известных людей, которые хотят заполучить часть наследства. Если родство удастся доказать, вдове придётся поделить наследство с ними, — рассказал РЕН ТВ адвокат.

По его словам, из близких родственников у Мягкова осталась ещё родная сестра, но она не сможет претендовать на имущество, так как не входит в «первую очередь» наследников.

Если при жизни было составлено завещание и в этом завещании не указана супруга, то, учитывая, что она пенсионного возраста, она всё равно имеет право на обязательную долю — половину от того, что причиталось бы наследнику в случае отсутствия завещания, — уточнил Жорин.

Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Наиболее известными его работами стали роли в фильмах Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Служебный роман», «Гараж» и «Жестокий романс». Играл в московских театрах «Современник» и МХТ им. Чехова, в труппе последнего числился с 1977 года. В свободное от сценической деятельности время Мягков писал детективы.

Как писал NEWS.ru, поклонники, коллеги и родные актёра Андрея Мягкова смогут проститься с народным артистом РСФСР в МХТ им. Чехова 20 февраля. Об этом сообщила пресс-служба театра. В 10:00 начнётся гражданская панихида, после неё — отпевание в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

Актёр умер 18 февраля в возрасте 82 лет. О смерти Мягкова сообщил МХТ им. Чехова, не назвав причину. Позднее несколько Telegram-каналов написали о том, что артист скончался от острой сердечной недостаточности.