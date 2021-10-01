Адвокат научил разговаривать с инспектором ГИБДД при забытых правах

Заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал россиянам, что делать в ситуации, когда водитель забыл права дома, а инспектор ДПС остановил автомобиль. По мнению эксперта, такое часто случается в межсезонье, когда люди меняют верхнюю одежду. Об этом сообщает агентство ПРАЙМ.

Важно донести до блюстителя закона, что водитель обладает правом на управление транспортным средством, то есть он сдавал экзамены, получал «права» и на момент проверки их не лишён, — поделился Миронов.

Юрист добавил, что за забывчивость водителям грозит незначительный штраф в 500 рублей, либо предупреждение. При этом автолюбителя отстранят от управления транспортом. Миронов рассказал, что движение можно будет продолжить с другим водителем, либо попросить друзей привезти права к месту остановки.

Ранее стало известно, что МВД России намерено изменить программу подготовки будущих водителей и обязать автошколы обучать управлению машиной и мотоциклом на автомагистрали. Также при обучении планируется больше времени уделять отработке навыков вождения в городских условиях.