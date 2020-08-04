Адвокат Кокорина-младшего объяснил, почему он снова оказался в суде

https://static.news.ru/photo/ada3add2-d666-11ea-84cd-fa163e074e61_660.jpg Кирилл Кокорин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Младший брат форварда московского «Спартака» Кирилл Кокорин вновь оказался в суде, где получил штраф в тысячу рублей за то, что его Merсedes был обклеен тонировочной плёнкой, однако перед этим молодой человек оказался в Никулинском суде после задержания сотрудниками ДПС. Его защитник Вячеслав Барик рассказал, почему 21-летний нарушитель ПДД второй раз попался дорожной полиции.

По его словам, сам факт наличия тонировки был, а первый раз Кирилла остановили во время того, как карантинные меры из-за пандемии COVID-19 ещё только начали снимать. Тогда ему выдали ему предписание устранить нарушение.

Поскольку сервисы ещё были закрыты, на этой машине снимать тонировку самому неправильно, можно что-то там повредить, он дожидался, но в этот период его ещё раз остановили сотрудники, — пояснил телеканалу «360» Барик.

Таким образом Кокорин-младший и получил повторный штраф. Когда автосервисы заработали, он снял тонировку и привёз фото, доказывающие её отсутствие в суд и, объяснив ситуацию, раскаялся.

Все штрафы он оплатил. Суд пошёл навстречу и посчитал, что можно ограничиться штрафом, — рассказал адвокат.

Сотрудники ГИБДД поймали 21-летнего брата форварда московского «Спартака» Александра Кокорина. Они остановили Mercedes Кирилла за нарушение правил дорожного движения в Москве утром во вторник. Когда сотрудники ДПС попросили молодого человека снять тонировку, он ответил им отказом. При этом они не сразу разглядели в парне брата скандально известного футболиста. Узнать Кокорина-младшего правоохранителям помогли «красивые» номера Mercedes — «ККК».

Как писал NEWS.ru, во вторник столичные сотрудники ГИБДД остановили Mercedes, водитель которого нарушил правила дорожного движения 562 раза за этот год и находился за рулём с признаками опьянения.