Адвокат: камеру Навального продолжают проверять каждые два часа

https://static.news.ru/photo/af806fca-a215-11eb-81b2-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Камера Алексея Навального в исправительной колонии № 3 проверяется каждые два часа как склонного к побегу. Об этом рассказала адвокат оппозиционера Ольга Михайлова.

О постановке на учёт в качестве склонного к побегу до этого говорил и сам Навальный, и его адвокаты. Но информация не подтвердилась, пишет РИА Новости.

Все проверки продолжаются. Здесь они проходят даже ещё громче, чем в ИК, потому что для того чтобы пройти его проверить, открывают две железные скрипучие двери, и каждый раз он просыпается, каждые два часа, находясь здесь, — рассказала Михайлова.

Алексею Навальному дали 3,5 года колонии общего режима после отмены условного срока по делу компании «Ив Роше». Блогер уже успел объявить голодовку, требу врача, так как у него болят нога и спина. ФСИН удовлетворила просьбу Навального, его осмотрели, признали состояние удовлетворительным.

С 5 по 9 апреля Навальный находился в медсанчасти № 2 в Покрове, после чего был переведён в отряд, а после отправлен в стационар областной больницы для осуждённых во Владимире в ИК № 3.

Как сообщалось ранее, официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал состояние оппозиционера Алексея Навального. Он рассказал, что в организации обеспокоены происходящим.