Адвокат Ивана Сафронова не знает о результатах экспертизы

https://static.news.ru/photo/31afe3e2-ff35-11ea-993d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Стороне защиты неизвестно о результатах экспертизы по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене, но лучше не ждать сюрпризов, рассказал адвокат фигуранта Иван Павлов.

Результаты мне пока неизвестны. Кроме того, у меня есть ограничения — я не могу комментировать сведения о назначенных и проведённых экспертизах. Но не ждите от результатов сюрпризов, это абсолютно стандартная процедура. По таким делам всем назначают экспертизу, нет исключений, — цитирует юриста РИА Новости.

По данным агентства, со ссылкой на источник, Сафронов на этой неделе проходил психолого-психиатрическую экспертизу в Институте имени Сербского.

Советника главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина задержали 7 июля. В тот же день Лефортовский суд Москвы поместил Сафронова в СИЗО. Арест уже продлевали на три месяца в начале сентября. Согласно данным ФСБ, бывшему журналисту и советнику Рогозина вменяется передача секретных данных о российском военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» одной из спецслужб НАТО.

Как заявляли адвокаты Сафронова, следователи подозревают его в работе на Чехию с 2012 года. Речь идёт о передаче в корыстных целях информации о поставках вооружения африканским странам. При этом отмечается, что конечным получателем шпионских данных является Вашингтон. Сам Сафронов при этом вину признавать отказался.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следователь ФСБ Александр Чабан обещал показать обвиняемому в госизмене Ивану Сафронову материалы, которые тот якобы передавал чешской разведке. Об этом рассказал адвокат бывшего журналиста, а ныне советника главы Роскосмоса Иван Павлов. 9 сентября следователю Чабану было направлено ходатайство от «узника "Лефортово"» — так себя называет сам Сафронов. В обращении он попросил разъяснить ему суть предъявленных обвинений.