https://static.news.ru/photo/54e3bef0-1c10-11ea-921d-fa163e074e61_660.jpg Александр Почуев со своим подзащитным Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокат Александр Почуев, который представляет в суде интересы историка Олега Соколова, подал заявление в полицию на недобросовестных журналистов и СМИ.

В поисках информационной наживы СМИ и другие личности вмешиваются в личные вещи и дела подзащитного. На данный момент мы подали заявление в полицию и будем разворачивать фронт работ на недобросовестных журналистов и СМИ, которые нарушают нормы закона и морали, — заявил Почуев.

По его словам, из-за того, что общественность и СМИ уже вынесли вердикт Соколову, следствие не может быть объективным.

Как ранее писал NEWS.ru, историк, обвиняемый в убийстве, мог совершить преступление, находясь под действием противовирусного препарата. С таким заявлением выступил его адвокат.