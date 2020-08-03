Адвокат историка Соколова будет защищать вдову рэпера Картрайта

https://static.news.ru/photo/e2c55d62-d59e-11ea-9496-fa163e074e61_660.jpg Марина Кохал Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Адвокат Сергей Лукьянов, защищающий обвиняемого в убийстве историка Олега Соколова, будет представлять интересы вдовы украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко).

Да, один из адвокатов Кохал — Лукьянов Сергей Сергеевич, — сообщили ТАСС в объединённой пресс-службе судов Петербурга.

Историк Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко в ноябре 2019 года. Он пытался избавиться от тела, но его задержали. В качестве мотива убийства Соколов назвал ссору с Ещенко.

Расчленённое тело музыканта было найдено в квартире в Санкт-Петербурге. Его жена Мария Кохал заявила, что рэпер умер от передозировки наркотиками. Не желая для супруга бесславной смерти, она решила придумать версию о том, что он якобы исчез, а от тела — избавиться.

По факту обнаружения останков рэпера СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). По версии следствия, Кохал могла убить музыканта во время ссоры «неустановленным способом». Ей предъявлено обвинение.

Друг рэпера, битмейкер Young Beatzz, предположил, что Картрайт мог погибнуть в результате проведения супругой ритуального обряда. По его словам, Кохал с некоторых пор увлекалась эзотерикой и её интересы и разговоры казались пугающими.

Как ранее писал NEWS.ru, СМИ сообщили о признании Кохал своей вины в убийстве рэпера. Однако эту информацию опровергла сначала её адвокат Ирина Скурту, а затем и объединённая пресс-служба судов.