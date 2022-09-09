Адвокат Хованского подтвердил исключение блогера из списка экстремистов

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Юрий Хованский

Адвокат блогера Юрия Хованского Александр Передрук в разговоре с NEWS.ru подтвердил информацию об исключении Росфинмониторингом автора видеороликов из реестра экстремистов и террористов. По словам защитника, еще вчера блогер числился в экстремистском списке, однако сегодня его фамилии там уже нет.

Это действительно так. Информацию можно подтвердить. Она как минимум подтверждается еще и публичным реестром Росфинмониторинга. Вчера еще Юрий Хованский там был, я лично проверял, сегодня исключен, — заявил Передрук.

Юрист отметил, что после закрытия уголовного дела 2-м Западным окружным военным судом претензий к Хованскому не поступало.

Он (Хованский. — NEWS.ru) теперь может продолжать жить как все нормальные люди, — отметил Передрук.

20 июля адвокат Хованского Павел Чиков сообщил, что 2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении блогера. Его обвиняли в публичном оправдании терроризма (статья 205.2 УК). Основанием для прекращения дела стало истечение срока давности правонарушения. Позже юрист отметил, что Хованский должен быть исключен из перечня экстремистов и террористов.

Хованский ведет видеоблог с 4,4 млн подписчиков. Его задержали в Санкт-Петербурге летом 2021 года по подозрению в призывах к террористической деятельности за песню про «Норд-Ост».

Первоначально блогера отправили под арест, но затем ему смягчили меру пресечения и освободили из СИЗО.