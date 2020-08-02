Адвокат Ефремова назвал козырь, оправдывающий актёра

https://static.news.ru/photo/a5723754-d441-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Эльман Пашаев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эльман Пашаев, который представляет интересы актёра Михаила Ефремова, обвиняемого в смертельном ДТП в Москве, рассказал о козыре, который способен доказать невиновность артиста.

Он отметил, что его предъявит не сразу. При этом Пашаев уточнил, что не хочет заниматься фальсификациями, поскольку «там как минимум везде были камеры», сообщает «Газета.ру».

Дело Ефремова адвокат назвал самым простым в практике.

Поверьте — тут всё закончится очень легко, — добавил юрист.

Пашаев отметил, что дело Ефремова раздуто, а родственники погибщего в ДТП водителя Сергея Захарова, «как будто богу молились, чтобы его не стало».

Следствие считает, что Ефремов вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве за рулём Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу. Это послужило причиной столкновения с «Ладой», водитель которой Сергей Захаров позже умер в больнице.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Эльман Пашаев отреагировал на обвинение о давлении, оказываемом на актёра Михаила Ефремова, по чьей вине произошло ДТП в центре Москвы. С подобным заявлением ранее выступил актёр Иван Охлобыстин. По его словам, все решения по делу всегда принимаются совместно. Ефремов прекрасно понимает и осознает всё, что делает. Однако не стоит удивляться подавленному состоянию актёра.