Адвокату Чикову пожаловались на хамство военкомов тяжелобольным

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Повестка в военкомат

Адвокат Павел Чиков сообщил в своем Telegram-канале о новых случаях мобилизации ВИЧ-инфицированных и тяжелобольных вопреки имеющимся у них документам. По его сведениям, такие случаи происходят по всей стране.

Свердловская область. Брату 38 лет. ВИЧ+. Военком в телефонном разговоре просто сказал «Какая тебе разница, где сдохнуть?», отбывает 02.10.22, — говорится в одном из сообщений.

В Москве на справки одного из ВИЧ-инфицированных не обратили никакого внимания, а жителю Пензы, сообщившему в военкомате о диагнозах, выписали повестку на следующее число. Житель Санкт-Петербурга пожаловался на хамство начальника по мобилизации, который не стал смотреть документы и заявил, что с болезнями разберутся в воинской части. А у больного раком жителя Ростовской области просто забрали военный билет.

Ранее Чиков сообщил, что ВИЧ-положительным россиянам приходят повестки из военкомата наравне с другими категориями подлежащих призыву, если они не были ранее признаны негодными к службе и им не была присвоена категория Д. Одним из таких людей стал ВИЧ-положительный житель Екатеринбурга, которого отправили на сборный пункт, несмотря на наличие подтверждающих медицинских документов.

Адвокат также отметил, что, по данным сайта «Объясняем.рф», ВИЧ-инфицированные мобилизации не подлежат. Однако, по его словам, сайт не имеет никакого отношения к госорганам и публикуемая там информация не является обязывающей.