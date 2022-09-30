Адвокат Чиков рассказал, когда может закончиться частичная мобилизация Чиков: первая волна частичной мобилизации может закончиться до ноября

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Адвокат Павел Чиков предположил в своем Telegram-канале, что первая волна частичной мобилизации может закончиться до ноября. По его мнению, перенос начала осеннего призыва в России свидетельствует о том, что мобилизационные действия могут быть завершены до старта ежегодного призыва.

Очевидно, сокращенный призыв связан с объявленной мобилизацией. Также из этого может следовать, что мобилизация закончится до ноября, как минимум, ее первая волна, — написал он.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек.

На портале «Объясняем.рф» отметили, что частичная мобилизация в стране может быть завершена только по приказу президента России. Они добавили, что региональные власти не имеют права приостановить призыв граждан по мобилизации даже после доклада главы региона о завершении.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что частичная мобилизация в России будет завершена в ближайшее время. По его мнению, в скором времени об успешном завершении данных мероприятий объявят все регионы страны вслед за Крымом и Якутией, после чего для мобилизованных начнутся занятия и подготовка с боевым слаживанием длительностью от 20 до 30 суток.