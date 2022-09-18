Adidas не заплатил в России налогов на 10 млрд рублей Глава Центра правопорядка Москвы заявил о неуплате Adidas в России налогов на 10 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Adidas не заплатил в России налогов на 10 млрд рублей, сообщает Telegram-канал Mash. Также отмечается, что компания массово сокращает персонал, не выдав зарплату за полгода. Руководитель Центра правопорядка Москвы и области Александр Хаминский после изучения финансовых документов обратился в российские инстанции, в том числе к премьеру Михаилу Мишустину.

Adidas поймали на неуплате налоговых 10 миллиардов рублей. Помимо этого, сотрудники компании сообщили, что их начали увольнять, не заплатив обещанную зарплату за полгода. Тем, кто отказывается уходить по своему желанию, угрожают, — говорится в сообщении.

В начале августа стало известно, что Adidas понес убытки более чем на €100 млн после ухода из России. О закрытии торговых точек компания объявила 9 марта. Жителям России также был закрыт доступ к сайту и приложению.