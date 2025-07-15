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15 июля 2025 в 15:28

90% дачников губят эти цветы во второй половине лета — спасите свои клумбы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Многолетние и однолетние растения требуют особого внимания в июле и августе. Спасите свои клумбы. 90% дачников губят эти цветы во второй половине лета, игнорируя уход за ними.

Особого ухода требуют петунии: для продления цветения удаляйте увядшие бутоны и подкармливайте каждые 10 дней калийно-фосфорными удобрениями (монофосфат калия 5 г / 5 л воды), иначе кусты вытянутся и потеряют декоративность. Флоксы нуждаются в усиленном поливе под корень (без попадания на листья) и обработке от мучнистой росы медьсодержащими препаратами, иначе листья покроются белым налетом.

Розы в августе прекратите подкармливать азотом, перейдите на калийные удобрения (сульфат калия 15 г / 10 л) для вызревания побегов и зимовки, иначе кусты вымерзнут. Лилейники требуют деления каждые четыре-пять лет в конце лета — если проигнорировать, цветы мельчают, а кусты вырождаются. Для бархатцев критичен умеренный полив: переувлажнение провоцирует гниль корней, особенно в дождливый август.

Ранее стало известно, какие цветы можно посадить в июле для осеннего цветения: неприхотливые красавицы.

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клумбы
Дарья Иванова
Д. Иванова
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