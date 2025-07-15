Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и ягоды

Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и беловатые ягоды! Дерен белый «Сибирская Жемчужина» – украшение вашего сада круглый год! Познакомьтесь с дереном белым «Siberian Pearls» – уникальным многолетником, который будет радовать вас своей красотой в любое время года!
Главные преимущества сорта:
✔ Декоративность 365 дней в году
- Летом: темно-зеленые овальные листья с сизоватой изнанкой
- Осенью: фантастическая игра красок (пурпурные, фиолетовые оттенки)
- Зимой: ярко-красные побеги, эффектно контрастирующие со снегом
✔ Элегантное плодоношение: серебристо-белые ягоды, напоминающие жемчужины, украшают куст осенью и зимой.
✔ Идеальные параметры: компактный размер (до 1,2 м в высоту и ширину) позволяет использовать его:
- В живых изгородях
- Для создания цветовых акцентов
- В композициях с хвойными растениями
✔ Абсолютная неприхотливость
- Растет даже в тени (но максимальную декоративность показывает на солнце)
- Морозостоек
- Не требует сложного ухода
Совет: посадите рядом с желтолистными сортами дерена – и получите потрясающий контраст! «Сибирская Жемчужина» – это не просто кустарник, а готовый ландшафтный шедевр в вашем саду!
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