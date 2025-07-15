Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и ягоды

Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и ягоды

Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и беловатые ягоды! Дерен белый «Сибирская Жемчужина» – украшение вашего сада круглый год! Познакомьтесь с дереном белым «Siberian Pearls» – уникальным многолетником, который будет радовать вас своей красотой в любое время года!

Главные преимущества сорта:

✔ Декоративность 365 дней в году

Летом: темно-зеленые овальные листья с сизоватой изнанкой

Осенью: фантастическая игра красок (пурпурные, фиолетовые оттенки)

Зимой: ярко-красные побеги, эффектно контрастирующие со снегом

✔ Элегантное плодоношение: серебристо-белые ягоды, напоминающие жемчужины, украшают куст осенью и зимой.

✔ Идеальные параметры: компактный размер (до 1,2 м в высоту и ширину) позволяет использовать его:

В живых изгородях

Для создания цветовых акцентов

В композициях с хвойными растениями

✔ Абсолютная неприхотливость

Растет даже в тени (но максимальную декоративность показывает на солнце)

Морозостоек

Не требует сложного ухода

Совет: посадите рядом с желтолистными сортами дерена – и получите потрясающий контраст! «Сибирская Жемчужина» – это не просто кустарник, а готовый ландшафтный шедевр в вашем саду!

Ранее мы рассказывали про цветок для сада, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив — чудо-многолетник.