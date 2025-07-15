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15 июля 2025 в 07:00

Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и ягоды

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Садоводы в шоке от многолетника! Осенью пурпурный, зимой красный и беловатые ягоды! Дерен белый «Сибирская Жемчужина» – украшение вашего сада круглый год! Познакомьтесь с дереном белым «Siberian Pearls» – уникальным многолетником, который будет радовать вас своей красотой в любое время года!

Главные преимущества сорта:

✔ Декоративность 365 дней в году

  • Летом: темно-зеленые овальные листья с сизоватой изнанкой
  • Осенью: фантастическая игра красок (пурпурные, фиолетовые оттенки)
  • Зимой: ярко-красные побеги, эффектно контрастирующие со снегом

✔ Элегантное плодоношение: серебристо-белые ягоды, напоминающие жемчужины, украшают куст осенью и зимой.

✔ Идеальные параметры: компактный размер (до 1,2 м в высоту и ширину) позволяет использовать его:

  • В живых изгородях
  • Для создания цветовых акцентов
  • В композициях с хвойными растениями

✔ Абсолютная неприхотливость

  • Растет даже в тени (но максимальную декоративность показывает на солнце)
  • Морозостоек
  • Не требует сложного ухода

Совет: посадите рядом с желтолистными сортами дерена – и получите потрясающий контраст! «Сибирская Жемчужина» – это не просто кустарник, а готовый ландшафтный шедевр в вашем саду!

Ранее мы рассказывали про цветок для сада, который можно посадить сейчас! Морозостоек и неприхотлив — чудо-многолетник.

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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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