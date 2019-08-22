https://static.news.ru/photo/a10463c2-c4c5-11e9-9487-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Фонд «Общественное мнение» (ФОМ) провёл опрос среди граждан РФ старше 18 лет об их отношении к внешней политике России. В исследовании приняли участие 1500 респондентов.

42% опрошенных заявили, что видят во внешней политике страны больше успехов. 27% считают, что в этой сфере преобладают неудачи.

Чаще всего среди достижений страны люди отмечают присутствие российских войск в Сирии, возвращение Крыма и улучшение отношений с другими государствами.

Среди неудач называют плохие отношения с Украиной и противостояние с Западом.

Также 40% опрошенных считают, что руководство страны уделяет достаточное количество внимания вопросам внешней политики.

Как ранее писал News.ru, большинство россиян испытывают гордость, восхищение или симпатию при виде государственной символики России. Лучше всех при этом людям знаком флаг.