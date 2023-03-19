«35 часов не кормили, не поили»: пассажир о задержке рейса из Сочи Пассажир авиакомпании «Победа» рейса «Сочи — Москва»: люди ждали вылета более 35 часов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

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Рейс авиакомпании «Победа» 6944, следующий маршрутом «Сочи — Москва» задержали более чем на 35 часов, об этом NEWS.ru рассказал пассажир авиарейса Антон. Начиная с 9:00 утра 18 марта представители авиакомпании держали пассажиров в неведении и не могли сообщить о точном времени вылета. Собеседник подчеркнул, что авиакомпания не предоставила им ни питания, ни воды.

Тут треш был конечно. Никакой информации, не поили, воды не давали, на табло ничего. Представители [авиакомпании] руками разводили, — сообщил пассажир.

Антон пояснил, что в утренние часы 18 марта представители авиакомпании трижды сообщали о переносе вылета, а 19 числа сотрудники «Победы» и вовсе перестали предоставлять информацию. Спикер указал, что 19 марта вылет переносили шесть раз.

Он подчеркнул, что компания не стала размещать своих пассажиров в ближайших отелях, продукты питания и вода также предоставлены не были.

В 20:00 по мск пассажиров направили к трапу самолета.

Собеседник поделился видеокадрами, на которых показана очередь на посадку 19 числа.

Утром 19 марта стало известно, что в Сочи из-за тумана отменены около 100 авиарейсов, в аэропорту скопились пассажиры, прилетающие самолеты отправляли за запасные аэродромы. по прогнозам метеорологов, туман не рассеется до 20 марта.