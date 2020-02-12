https://static.news.ru/photo/7f670fa2-4d79-11ea-8de9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Жители Челябинской области пожаловались на проблему с вызовом на дом детских врачей. Неофициальным рекордсменом стала семья из города Златоуста, которая несколько часов дозванивалась до поликлиники.

Помощь требовалась маленькой девочке, которой 2 года 10 месяцев. Мобильный телефон её матери зафиксировал 327 исходящих вызовов.

Ситуацию придала огласке депутат регионального Заксобрания Ольга Мухометьярова. По словам отца ребёнка, девочка заболела на выходных, однако родители побоялись вызывать скорую.

При госпитализации даже таких маленьких детей оставляют одних, родителям не разрешают оставаться в больнице. А условия там такие, что лучше дома. В итоге стали прозванивать больницу с утра понедельника, — цитирует мужчину Znak.com.

Дозвониться, по его словам, удалось через два с половиной часа, а пришла женщина-педиатр лишь вечером. При этом вызовы у неё были расписаны ещё на несколько часов.

Медики Златоуста объясняют ситуацию напряжённым ритмом работы, который связан с эпидемией гриппа и закрытием на карантин нескольких учебных заведений. Только в тот день, когда родители малышки дозванивались до поликлиники, у врачей было 240 вызовов по 11 участкам.

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