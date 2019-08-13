https://static.news.ru/photo/96606c88-be5b-11e9-bf65-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Синоптики сообщили о возвращении жаркого лета. По данным Гидрометцентра России, в европейской части страны температурный фон придёт в норму и даже превысит её на несколько градусов.

Высотный циклон перекрыл холодные потоки. И в центральную часть страны начал поступать воздух из тропических широт, — приводит « Российская газета » заключение синоптиков.

В Центральном федеральном округе воздух прогреется до +26 градусов. В Воронежскую, Липецкую области, а также в Поволжье придёт рекордная жара, там столбики термометров достигнут отметки +34 градуса. Из-за активных атмосферных фронтов не обойдётся без осадков. Кратковременные дожди с грозами пройдут на севере и западе России.

Настоящее лето вернётся и на Южный Урал. Там 15–16 августа будет до +25–27 градусов. Жители юга России и крымчане почувствуют влияние тропического циклона. Днём воздух прогреется до +30–36 градусов. Дождей в этих регионах пока не ожидается.

Ранее News.ru писал, что москвичей ждёт солнечная и сухая погода. 14 августа воздух в столице прогреется до 22–25 градусов. Атмосферное давление приблизится к норме, достигнув отметки в 746 мм ртутного столба.