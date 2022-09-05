Налоговые льготы и камеры в операционных: как развить медицинский туризм Реформирование системы здравоохранения возможно за счет привлечения пациентов из-за рубежа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нашей стране необходимо развивать нишу медицинского туризма. Чтобы у иностранцев был стимул — приезжать на лечение в именно Россию. Для этого медицинские услуги должны быть максимально качественными и доступными по цене. Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает стимулировать клиники привлекать иностранных клиентов. Этого можно добиться с помощью налоговых льгот. NEWS.ru познакомился с проектом возрождения российской медицины.

В России можно создать лучшую систему здравоохранения в мире. Для этого необходимо привлечь в отрасль крупнейших медицинских инвесторов и лучших врачей. Чтобы этого добиться, для них необходимы максимально выгодные условия работы. В первую очередь — налоговые льготы. Медицинские услуги, оказываемые в России, должны стать дешевле аналогичных, предоставляемых в лучших ведущих клиниках мира.

В беседе с NEWS.ru автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предложил установить максимально низкие налоговые ставки для медучреждений, а также нулевые ставки на заработную плату и доход врачей. Эти послабления предлагается ввести для организаций с большим оборотом, полученным от посещения иностранных граждан. Предполагается, что до 50% пациентов должны быть гражданами других государств.

Установить, что медицинское учреждение, которое осуществляет в год прием иностранных пациентов на сумму, превышающую установленный порог (например, $2 000 000 оборота в год), получает автоматическое право сохранить для своего предприятия на следующий год право льготного налогообложения. Данный финансовый порог необходим для того, чтобы сохранить рынок уже существующих медицинских услуг и чтобы существующие предприятия не переставали платить привычные для них налоги. Лишь те, кто чувствует, что может преодолеть установленный финансовый барьер, вправе рассчитывать на попадание под льготную систему обложения налогами. Остальные благодаря данной системе будут иметь сильнейший стимул к росту. Дмитрий Давыдов автор проекта «20 идей по развитию России»

Такая мера, по мнению Давыдова, поможет решить несколько стратегически важных задач. Во-первых, начнется приток квалифицированного персонала со всего мира на территорию России. Во-вторых, лучшие мировые клиники будут открывать в нашей стране свои филиалы. Также улучшится экономическая ситуация в общем. Это произойдет за счет увеличения дополнительных налоговых поступлений от других сфер бизнеса, завязанных на медицинском направлении.

Произойдет автоматический естественный рост предпринимательской активности — начиная от строительства аэропортов и отелей для приезжающих медицинских туристов и заканчивая школами и детскими садами для детей сотрудников центров и медицинского персонала. Существенно оживится малый бизнес — расширяя сети и наращивая мощности своих кафе, ресторанов, магазинов, химчисток, продажи сувениров, такси, — отметил Давыдов.

Чтобы проект реформирования здравоохранения был успешным, необходим жесткий контроль за качеством медицинских услуг. Если оно не будет соответствовать мировым стандартам, лечиться в Россию никто не поедет. В этом вопросе Давыдов предлагает ориентироваться на иностранный опыт. Например, в Сингапуре, где медицина на высочайшем уровне, все процедуры, связанные с лечебным физическим контактом, фиксируются на видеокамеру. У врача-стоматолога камера прикреплена к защитным очкам, а у хирургов расположена на головном уборе.

Дмитрий Давыдов отправил обращение в органы государственной власти. Он предложил реформировать в России систему образования. Документы были отправлены в три ведомства — комитет Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, Минздрав и Минфин.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации Сергей Рябухин сообщил Давыдову, что конструктивные предложения, содержащиеся в его обращении, могут быть использованы в дальнейшей работе комитета.

Заместитель директора департамента анализа эффективности преференциальных налоговых режимов Минфина Алексей Заитов сообщил Дмитрию Давыдову, что вопросы льготного порядка налогообложения медицинских организаций в достаточной степени урегулированы действующими положениями Налогового кодекса Российской Федерации. Также льготный режим налогообложения НДС в отношении медицинских услуг и медицинских товаров в значительной мере урегулирован тем же документом.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Минздрава Александра Усачева сообщила, что департамент считает целесообразным дополнительно проработать предложения Давыдова совместно со специалистами Координирующего центра по реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» и вынести на рассмотрение профессионального сообщества на очередном заседании рабочей группы по развитию въездного медицинского туризма Минздрава России.

Снижение налоговых льгот для медицинских организаций — это действенная мера для привлечения иностранных пациентов, сообщил NEWS.ru главный врач частной клиники (бывший заместитель доктора Александра Мясникова) Константин Зверев. Этому необходимо уделить пристальное внимание, особенно сейчас, в условиях санкций. Когда количество иностранцев на территории России сокращается, а инвестиций крайне мало. Такая мера поможет поднять экономику.

Сейчас настало время для развития медицинского туризма в России. Ведь услуги в нашей стране оказывают качественные, а стоимость их ниже, чем во многих государствах мира, сообщил NEWS.ru российский политический и общественный деятель, депутат Государственной думы Федот Тумусов. Чем больше приедет медицинских туристов, тем лучше и быстрее будет развиваться эта сфера.