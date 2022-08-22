ОСАГО-диссиденты: в России предложили новый способ наказывать нарушителей Люди, которые не хотят покупать страховку, должны заплатить большие деньги

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Удивительно, но факт — до 10% российских водителей не покупают ОСАГО, таковы данные ГИБДД. От 52,9 миллиона зарегистрированных автомобилей в стране ездят без полиса. Такое положение дел объясняется слишком мягким наказанием. За отсутствие страховки предусмотрен штраф 800 рублей (400 со скидкой). Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов предлагает существенно изменить систему штрафов, повысив ответственность водителя. NEWS.ru ознакомился с его проектом и узнал мнение экспертов.

Сегодня наказание за отсутствие полиса ОСАГО является незначительным по сравнению с последствиями такого нарушения. К тому же пока камеры не фиксируют наличие полиса ОСАГО у автовладельцев. Штраф могут выписывать только инспекторы ГИБДД. А они сейчас редко проверяют проезжающие автомобили. Человек годами может ездить без полиса, пока не станет участником ДТП.

Вопрос про повышение штрафа за езду без ОСАГО поднимался неоднократно. В 2018 году в Госдуме предложили его повысить до 5000 рублей, а в 2019 году — приравнять к средней стоимости страхового полиса. Однако до сих пор меры по ужесточению наказания за это правонарушение не приняты.

Автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов убежден — штраф за отсутствие ОСАГО нужно повысить многократно. Сумма должна быть привязана к средней стоимости страховки в каждом регионе. Так, в Москве это 8833 рубля, а в Калмыкии — 2839 рублей. За повторное нарушение предлагается установить штраф в двойном размере.

Если выяснилось, что автомобиль не зарегистрирован в системе ОСАГО, он должен быть эвакуирован на штрафстоянку. Чтобы оттуда забрать машину, водителю придется потратиться. Помимо оплаты штрафа, приобрести страховой полис, а также компенсировать стоимость эвакуатора и нахождение авто на штрафстоянке. Таким образом, будет гораздо выгоднее приобрести полис ОСАГО. Наказание сильно ударит по кошельку.

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО должны быть неотвратимы. Для этого нужно фиксировать нарушение с помощью видеокамер. По аналогичной схеме сейчас действуют в отношении тех, кто пересекает двойную сплошную или превышает скорость. Также необходимо оповещать ближайшие патрульные службы о выявлении нарушителя, чтобы инспекторы могли оперативно найти его и задержать автомобиль.

Зарубежный опыт показывает эффективность подобных мер. В Испании за отсутствие ОСАГО выписывается штраф в размере от €601 до €3005 (около 45 000–230 000 рублей). Это происходит даже в том случае, если машина не на ходу, а припаркована на частной парковке или на улице. Помимо денежного штрафа, инспектор может задержать автомобиль и доставить его на муниципальную штрафстоянку, расходы за которую несёт водитель (эвакуатор, плата за место на стоянке по времени).

Во Франции за вождение машины без обязательной страховки водителю грозит штраф размером до €3750 (около 286 000 рублей). Кроме того, может применяться ряд административных взысканий, например, общественные работы, лишение водительских прав, задержание транспортного средства и прочие.

Дмитрий Давыдов отправил обращение в органы государственной власти. Он предложил ужесточить наказание для водителей, которые нарушают закон. Врио начальника по работе с обращениями граждан МВД России Сергей Полионович сообщил, что обращение рассмотрено.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Внесению изменений в законодательство в части усиления ответственности за административные правонарушения в области дорожного движения должны предшествовать внедрение всестороннего анализа правоприменительной практики на всей территории РФ <...>, исследование статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующей модели правового регулирования, — сообщили в ведомстве.

Также там отметили, что механическое увеличение размеров санкций само по себе не может служить эффективной мерой сдерживания роста неправомерного поведения при отсутствии комплексного подхода к решению соответствующих проблем.

Действительно необходимо повысить штрафы для владельцев автомобилей, которые вступают в программу обязательного страхования, сообщил NEWS.ru руководитель общественной организации «Дорожный патруль-Калуга» Дмитрий Павлюченко. Он привел в пример историю своего знакомого, который попал в ДТП. У виновника не было ни полиса ОСАГО, ни постоянной работы, ни денег. Ущерб мужчине до сих пор никто не возместил. Сейчас он подал на нарушителя в суд.

Удорожание полиса ОСАГО, как и фиксация нарушений с помощью видеокамер, сократит количество проблем со страховыми компаниями и выплатами при ДТП. Поэтому такая мера должна быть принята. Дмитрий Павлюченко руководитель общественной организации «Дорожный патруль-Калуга»

Штрафовать водителей, не вступивших в программу ОСАГО, действительно было бы удобнее с помощью камер видеонаблюдения. Для этого требуется создание единой базы застрахованных. Процесс этот трудоемкий, но необходимый, сообщила NEWS.ru эксперт по дорожной безопасности Оксана Пайгозина. Для создания этого проекта нужны ресурсы как человеческие, так и финансовые. Главное — их найти.

Внедрение данных предложений значительно сократит случаи езды без страхового полиса, что в свою очередь положительно отразится на снижении последствий от ДТП. Автор проекта надеется на законодательную поддержку со стороны государства.