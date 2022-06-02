Власти оценили предложение разрешить донорство органов между супругами

Фото: Shutterstock

В ноябре 2021 года автор проекта «20 идей по развитию России» Дмитрий Давыдов выступил с инициативой реформировать российское законодательство, а также наладить международное сотрудничество в сфере трансплантации органов. В частности, было предложено расширить список потенциальных доноров, включив в него супругов, родителей и приемных детей и граждан, имеющих общего ребенка. В Совете Федерации и Министерстве здравоохранения рассмотрели предложения Давыдова и приняли их к сведению.

Существенные ограничения в российском законодательстве значительно сужают круг людей, которые могли бы пожертвовать один из своих органов ради спасения жизни. Из-за нехватки донорских материалов в стране образовались огромные очереди. Так, в 2020 году в листе ожидания на трансплантацию находилось более 9,5 тысячи человек, в то время как годом ранее удалось провести лишь 2,4 тысячи операций.

По этой причине Давыдов предложил использовать мировой опыт в этой сфере. К примеру, в США существует возможность добровольно пожертвовать почку в трансплантационный центр, который сам определяет ее наиболее нуждающемуся. А в Нидерландах, Швеции и Испании можно стать донором для друзей и супругов.

Фото: Lidia Maria Veles/NEWS.ru

Комитет Совета Федерации по социальной политике рассмотрел инициативу, предложения приняты к сведению и будут учтены в работе. Департамент организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава также сообщил о принятии к сведению предложений Давыдова. Документы за подписью замглавы комитета Т. Кусайко и замдиректора департамента Д. Батурина опубликованы на сайте проекта. Ответ был получен еще в сентябре 2021 года, однако видимых изменений в сфере трансплантологии так и не произошло.

Автор проекта поблагодарил профильные ведомства за рассмотрение предложений и готовность учесть их в законотворческой деятельности. Давыдов также отметил прогресс в законодательном регулировании вопроса трансплантации органов. В частности, 1 мая 2022 года был издан закон «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов и тканей человека», который начет действовать с 1 сентября. Безусловно, он окажет положительное влияние на развитие донорства, в особенности костного мозга, считает Давыдов.

Однако вопрос о смягчении ограничений для тех, кто хочет добровольно стать донором ради спасения близкого человека, до сих пор не рассмотрен. Лист ожидания на пересадку органов по-прежнему растет из года в год, а пандемия коронавируса лишь усугубила ситуацию. Так, по данным журнала Lancet Public Health, в 2021 году число операций в мире по пересадке органов снизилось на 40%.

По словам Давыдова, Россия должна стремиться к устранению лишних препятствий для нуждающихся в донорских органах.

Безусловно, нет ни одной страны в мире, где доноров хватает на всех больных. Но чем больше существует ненужных препятствий, тем меньше шансов на успех. Закон 1992 года, устанавливающий исключительно генетическое родство и полностью исключающий другие близкие связи, был очень важен 30 лет назад. Он способствовал созданию в стране прозрачной среды в трансплантологии, защищенной от преступных схем. На сегодняшний день медицина, система здравоохранения и общественное сознание продвинулись на более высокий уровень. Поэтому становится не понятно, почему, например, муж не может добровольно пожертвовать одной почкой ради спасения жизни супруги и матери своих детей, — отметил он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Операционный блок

Также осталось без ответа предложение о создании в России единой базы для обмена трупными органами с перспективой расширения ее на международное сотрудничество.

Анна Левадная, врач-педиатр, неонатолог, считает, что донорские органы должны быть доступными для пациентов. При этом необходимо создать максимально прозрачную систему с понятными принципами отбора кандидатов.

Конечно, трансплантация органов должна становиться максимально доступной для каждого реципиента. Для этого, конечно, нужно расширять круг тех, кто может стать донором. Однако важно также проанализировать и иметь на руках результаты трансплантации от родственников в зависимости от степени родства и результаты трансплантации от умерших не родственников. Если результаты покажут, что приживаемость трансплантатов высокая, то уже на этом основании делать вывод об обоснованности предложений расширить круг живых доноров. Также важно, что система трансплантации органов должна стать максимально прозрачной, чтобы был публично доступный регистр и всем было понятно как и по каким принципам распределяются органы. Любое международное сотрудничество это всегда полезно для общества и надо его расширять. Но на самом деле у нас в стране достаточно своих трупных органов, но надо в первую очередь понять как правильно производить обмен органами с регионами и разными городами, — отметила Левадная в разговоре с NEWS.ru.

После реализации этих инициатив у тысяч людей появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию. Дмитрий Давыдов надеется, что его предложения получат законодательную поддержку со стороны государства.