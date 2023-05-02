20 лет с правом на надбавку. Будут ли в России премировать за долгий брак В ЛДПР предложили ввести выплаты за многолетнее супружество. Как эту инициативу встретили в Госдуме

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В ЛДПР готовят законопроект, предусматривающий выплаты россиянам за нахождение в браке 20 лет и более. Авторы инициативы предлагают таким образом «дополнительно поощрять стабильность внутрисемейных отношений». Что именно предлагается и каковы перспективы предложения — в материале NEWS.ru.

В чём суть предложения

Как рассказал один из разработчиков законопроекта, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов, если инициатива будет принята, люди, которые находятся в длительном браке, будут получать дополнительные выплаты.

«Если люди находятся в браке более 20 лет, давайте им будем выплачивать по 20 тысяч каждому супругу без учета районных коэффициентов. И так делать каждые пять лет. Кроме этого, регионы будут иметь право дополнительно устанавливать меры соцподдержки», — прокомментировал Нилов.

Парламентарий напомнил, что сейчас в ряде субъектов РФ уже установлены меры поддержки таких супружеских пар, но «на федеральном все только на старте». По его словам, этот «вопрос не столько финансовый, сколько психологический: стоит дополнительно поощрять стабильность внутрисемейных отношений».

«Понятно, что люди явно не за деньги друг друга ценят и любят, но небольшое материальное подспорье точно не помешает. Он, к примеру, на набор инструментов давно засматривается, она — на витрину с платьем. Так и пусть берут, что нравится, сверх обычных семейных расходов. На руки, лично, чтоб без лишних споров. Подарок друг другу сделают. А государство поможет. Ему ж, государству, в итоге выгоднее», — отметил депутат.

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По мнению Нилова, соответствующую законодательную инициативу «было бы правильно предложить» в преддверии Дня семьи, любви и верности, который в РФ отмечается 8 июля.

«Институт семьи, детства и материнства — конструкция довольно хрупкая и уязвимая. Семье постоянная поддержка нужна, и государство здесь может своё весомое слово сказать. Статистика разводов откровенно удручает», — подчеркнул депутат.

В пресс-службе ЛДПР добавили, что соответствующий законопроект планируется отправить на отзыв в кабмин до конца весенней сессии Госдумы.

В каких регионах уже действуют надбавки

Сейчас в 19 субъектах РФ предусмотрены денежные выплаты для супругов, которые прожили вместе не 20, а 50 лет. Ещё несколько регионов в честь полувекового юбилея выдают памятные знаки, медали и грамоты. В их число входят Москва, Петербург, Московская, Ленинградская, Владимирская, Пензенская, Челябинская, Калужская, Самарская и Свердловская области, а также Краснодарский край, Удмуртия, Якутия, Башкирия, Ненецкий, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Выплаты за долгую семейную жизнь начинаются с 50-летнего юбилея. Дальше супруги получают эти надбавки каждые пять или 10 лет. В каждом субъекте размер и условия выплат разные. Например, в Петербурге за 50-летие совместной жизни выплачивают 50 тысяч рублей, в Москве — 25 250 рублей. В Калужской области — 4500 рублей, в Пензенской области и Удмуртии — по 5000 рублей.

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

Существуют и другие особенности. Например, в ХМАО пара должна иметь не только постоянную регистрацию в регионе, но и местный трудовой стаж не менее 15 лет. В Самаре установили выплаты при условии, если хотя бы один из супругов является участником Великой Отечественной войны.

Что об инициативе ЛДПР думают в Госдуме

Депутат от «Единой России», первый зампред думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая в беседе с NEWS.ru заявила, что сейчас в РФ существует награда «За любовь и верность», которая «на региональном уровне вручается вместе с денежным поощрением».

«Я считаю, что на уровне каждого региона можно уже сейчас, не дожидаясь федерального закона, такое решение принимать. Тем более, к огромному сожалению, семей, которые прожили вместе 25, 30, 35 или 50 лет, не так много. Стоит выделять и награждать. Другое дело, что надо определиться с тем количеством лет, за которое мы награждаем. Не столько исходить из того, что выплаты раз в 5–10 лет, а определить некую черту, прожив которую, получают награду», — заявила Буцкая.

По её словам, сумма выплат зависит от того, «что мы будем складывать: сколько лет прожили вместе, на мужа и жену отдельно или на семью вместе».

«Там очень много нюансов. В этой награде важно все: и сама награда, поощрение, как она вручается и как об этом говорить. Надо подходить комплексно, потому что это очень важно», — резюмировала Буцкая.

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина, представляющая КПРФ, при это раскритиковала инициативу ЛДПР. Она считает, что предлагаемые меры являются «микроскопическими» и «разовыми». Вместо них, полагает парламентарий, в стране должна быть создана «единая государственная семейная политика».

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

«Самое главное, — не уверенность в том, что через несколько лет семья получит какую-то разовую выплату, а уверенность в том, что если молодые люди создают семью, то они получат бюджетное жилье, достойную работу, заработную плату, право бесплатно водить ребенка в ясли, детский сад, школу, а потом еще ребенок получит бюджетное место в вузе, рабочее место с достойной заработной платой», — подчеркнула Останина.

Будет ли принята инициатива ЛДПР?

По мнению председателя профильного комитета Останиной, сегодня в РФ «нет государственной семейной политики, потому что все, что касается семьи, материнства, отцовства, детства, отнесено к полномочиям субъекта Федерации или даже муниципалитетов».

«Единственное, что осталось на федеральном уровне, — это единое пособие. Поэтому придумывать еще одну единую выплату — это не поддержка семьи. Семье подачки не нужны, семье нужна уверенность, чтобы женщина знала, что родит одного ребенка, а потом может родить второго, потому что второй тоже будет бесплатно учиться, лечиться, посещать кружки», — продолжила Останина.

Она также уверена, что «на 90% шанс на принятие закона определяют не депутаты, а правительство». По мнению Останиной, кабмин вряд ли одобрит инициативу ЛДПР. Парламентарий от КПРФ связывает это с тем, что «все, что касается защиты семьи, материнства и детства, к сожалению, всегда натыкается на упорное: „Мы ввели единое социальное пособие“».