19 регионов РФ не смогли провести итоговое собеседование в девятых классах

https://static.news.ru/photo/6570f63c-13cf-11ea-ba09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Большинство российских регионов смогли провести итоговое собеседование для учащихся девятых классов в резервную дату 18 мая. Однако в 19 субъектах РФ собеседование для школьников по разным причинам организовано не было.

Об этом сообщает пресс-служба Рособрнадзора. Три четверти из проведших собеседование в резервный день регионов сделали это в дистанционном формате. Большая часть девятиклассников уже разобралась с этой процедурой в основные даты — 12 февраля и 11 марта.

В Рособрнадзоре заверили, что для тех регионов, где действующие ограничительные меры и эпидемиологическая ситуация не позволили провести собеседование, будет определена новая резервная дата.

Как ранее писал NEWS.ru, в Рособрнадзоре планируют разбить проведение ЕГЭ по русскому языку на два дня. Этот экзамен является самым массовым по числу сдающих и такая мера позволит избежать больших скоплений школьников.