Приз за усидчивость: в Улан-Удэ разгорелась «Битва за диван» Мебельный салон в Улан-Удэ проводит конкурс за диван

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Мебельный салон в Улан-Удэ в прямом эфире проводит необычную акцию. Участникам необходимо как можно дольше просидеть на диване не вставая. Самому настойчивому достанется приз — диван стоимостью 185 тысяч рублей. За развитием конкурса следит «МК в Бурятии».

Участники могут организовывать свой досуг на диване как угодно, главное условие — не вставать с него. Прямая трансляция конкурса идет уже больше суток: с 21 июля. Самыми упорными оказались две девушки и двое парней. Не заскучать им помогают смартфоны.

Некоторые комментаторы ставят под сомнение безопасность такого мероприятия, ведь конкурсантам приходится длительное время оставаться неподвижными. Так, один из пользователей Сети предложил кому-нибудь из четверых участников остаться на диване, продать его, а деньги разделить поровну.

Ранее похожий конкурс под громким названием «Диван за выдержку» проходил в Белгороде. Победителями стали Андрей и Станислав — они просидели почти 100 часов, за что каждый получил по дивану. Незадолго до конца состязания их спросили, сколько ещё времени они готовы так провести, и оба заверили, что пока хватит сил.