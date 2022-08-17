Ещё 15 «Пятёрочек» оборудовали системой для слабовидящих

Фото: X5 Group/flickr

Ещё 15 магазинов торговой сети «Пятёрочка» в Краснодаре, Новороссийске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Курске и Москве теперь оснащены специальной системой для людей с нарушением зрения, сказано в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru. Всего системой «Говорящий город» оборудовано 26 магазинов сети, расположенных вблизи спецшкол, центров реабилитации и иных социальных объектов для людей с ограничениями зрения.

Система «Говорящий город» помогает незрячим и слабовидящим людям находить вход в магазин и ориентироваться в нем с помощью бесплатного приложения на смартфоне или специального кнопочного абонентского устройства. Ориентироваться им помогают сообщения о препятствиях перед входом в магазин и сигналы звукового маяка. С начала запуска проекта в Москве, Санкт-Петербурге и Гатчине в январе 2022 года помощью воспользовались более 500 покупателей.

Мы получили колоссальный отклик от сообщества слепых и слабовидящих и намерены и дальше расширять географию проекта на другие города присутствия сети, — заявила руководитель проекта «Забота о сообществе» сети «Пятёрочка» Екатерина Демешко.

Ранее генеральный директор производителя средств для незрячих и слабовидящих «Элита Групп» Нусрет Адигезалов отметил, что разработке ГОСТа для электронных видеоувеличителей, использующихся в реабилитации незрячих, мешает состав рабочей группы. По его словам, почти все члены подкомитета являются производителями или продавцами этого оборудования, тогда как специалисты в коррекционных школах и специальных библиотеках, которые работают со слабовидящими, туда не вошли.