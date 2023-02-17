«112»: Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из легкого

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» сообщил, что олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову поставили дренаж для выведения жидкости из левого легкого, в котором образовался фиброз. Кроме того, по данным канала, у спортсмена плохо функционируют почки.

«112» уточняет, что некроз не распространяется на другие конечности, однако состояние Костомарова не позволяет проводить какие-либо операции.

Ранее канал сообщил, что Костомаров дал согласие на ампутацию пальцев рук, если некроз будет угрожать его жизни. По данным «112», Костомаров пришел в себя после операции — на правой стопе врачи удалили пятку и некоторые пальцы.

Канал сообщил, что состояние спортсмена медики оценивают как крайне тяжелое и пока не рискуют снимать его с аппарата ИВЛ.

Заведующий медицинской частью и врач общей практики Денис Прокофьев ранее заявил, что, вероятно, некроз у Костомарова начался из-за сильнейшей бактериальной инфекции. Кроме того, он мог развиться из-за тромбоза участка кровеносной системы.

Медик заявил, что некроз вряд ли начался из-за того, что спортсмена подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. По его словам, в таком случае отмирание тканей может начаться только при гипоксии и неадекватной терапии.