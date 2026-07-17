1,5 метра цветущего облака с августа до заморозков: сажаете раз и на 10 лет

1,5 метра цветущего облака с августа до заморозков: сажаете раз и на 10 лет

Астра новоанглийская белая — это многолетник, который способен превратить ваш осенний сад в настоящее белоснежное чудо, ведь ее мощные кусты достигают 1,5 метров в высоту и с августа до самых заморозков покрываются тысячами мелких белых звездчатых цветков с ярко-желтой сердцевиной, создавая эффект парящего кружевного облака, заметного издалека.

В отличие от капризных однолетних астр, этот вид не требует ежегодной посадки и может расти на одном месте без пересадки десятилетиями, с каждым годом становясь только пышнее, а его прочные одревесневшие стебли не нуждаются в подвязке даже под тяжестью обильного цветения. Эта астра удивительно морозостойка: она выдерживает кратковременные заморозки до –5 °C и продолжает цвести даже после первых ночных холодов, когда большинство растений уже потеряли декоративность, а ее неприхотливость позволяет ей расти на любых почвах, от песчаных до глинистых, и на солнце, и в легкой полутени.

Ранее был назван кустарник для дачи, который два раза за сезон превращается в розовый водопад.