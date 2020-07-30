Звезда «Папиных дочек» показал себя в инвалидном кресле

https://static.news.ru/photo/8b91b0a0-d2cd-11ea-bcd4-fa163e074e61_660.jpg Фото: ru.wikipedia.org /«Киноконстанта» - Официальный сайт сериала, Добросовестное использование,

Актёр Михаил Казаков, сыгравший в «Папиных дочках» Полежайкина, шокировал фанатов снимком в инвалидном кресле. Фото он опубликовал в Instagram.

Поначалу поклонники актёра решили, что это какая-то постановка, но позже действительно оказалось, что дело более серьёзное. В инвалидном кресле Казаков побудет некоторое время: ему поставили титановые пластины в ноги. После операции ему трудно ходить.

ЛФК и УФП в одном бульоне, просто добавь воды, — подписал снимок актёр.

Сейчас Казаков проходит процесс реабилитации. Уже в первые дни после выписки из больницы он приступил к работам на садовом участке. Актёр умалчивает, где мог так сильно повредить ноги. Несмотря на это, фанаты желают ему скорейшего выздоровления и просят поберечь себя.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российскому актёру Михаилу Казакову, попавшему в реанимацию с множеством переломов, вставили в ноги пластины. Операция состоялась несколько дней назад, её проводили в одной из больниц Твери.