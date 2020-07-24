Звезде «Папиных дочек» Михаилу Казакову вставили в ноги пластины

https://static.news.ru/photo/f8eb5178-cda1-11ea-839d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Казаков Фото: kazakovfly/instagram.com

Российскому актёру Михаилу Казакову, попавшему в реанимацию с множеством переломов, вставили в ноги пластины. Операция состоялась несколько дней назад, её проводили в одной из больниц Твери. Хирургическая процедура длилась более шести часов. Всё прошло успешно.

Теперь на моём теле стало на 60 стежков больше, — говорит пациент.

Он пояснил, что в настоящее время страдает от сильных болей, но надеется на быстрое восстановление. По словам Казакова, врачи делают оптимистичные прогнозы.

Они рады, что я так быстро поправляюсь.​ О произошедшем вспоминать не хочу. Родные до сих пор в шоке от того, что случилось, — добавил Казаков.

Артист женат, воспитывает двоих детей. О своей госпитализации Казаков сообщил 5 июля. Он опубликовал в Instagram фотографию из медицинского учреждения. Оказалось, что 32-летний артист упал с 12-метровой высоты, когда пытался сделать фотографию Твери. Это его родной город.

В «Папиных дочках» Казаков играл двоечника и хулигана Илью Полежайкина. Ради роли юноше приходилось быть толстяком. После окончания съёмок Казаков занялся бизнесом и похудел на 30 кг. Актёр известен не только по «Папиным дочкам». В детстве он снимался в «Ералаше». Позже также участвовал в таких проектах, как «Стройбатя», «Каникулы президента», «Берега», «Моя прекрасная няня — 2: Жизнь после свадьбы», «Побег», «Демон полдня», «День денег», и других.

Друзья и коллеги поддерживают Казакова в больнице. Так, недавно его навестил здесь Кирилл Емельянов.

Звонят и другие актёры из сериала «Кадетство». Одними из первых связались Лиза Арзамасова, Борис Грачевский, за что им очень благодарен. А всем, кто за меня беспокоится, скажу так: всё хорошо, прихожу в себя, — говорит артист.

Как пишет StarHit, до злосчастного падения Казаков практически нон-стоп работал над различными проектами. Теперь он с нетерпением ждёт, когда сможет вернуться в кино.

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