Звезда Comedy Woman рассказала о преследованиях экс-супруга

Экс-участница Comedy Woman Надежда Ангарская в передаче «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской рассказала об отношениях с бывшим супругом. Артистка отметила, что мужчина до сих пор преследует её. Выпуск программы доступен на сайте телеканала «Пятница!».

Женщина подчеркнула, что до сих пор дружит с семьёй некогда возлюбленного-иорданца, но с ним самим найти общий язык не получается. Ангарская добавила , что его родственники никогда не просили принять другую веру и носить платок.

Юмористка объяснила, что брак распался из-за ревности мужа и даже после развода он пытается контролировать её.

Он проявляет себя очень резко, даже в сообщениях, я начала бояться. Очень зря, что он знает, где мы сейчас живём. <...> У него есть все возможности начать новую жизнь, а он считает, что я ему должна, — рассказала Ангарская.

Супруги расстались в 2018-м, когда их сыну Давиду исполнилось три года.

В марте Ангарская рассказала подписчикам в Instagram, как сбросила 33 килограмма. Артистка опубликовала коллаж. На снимках звезда запечатлена до и после похудения. Она очень гордится проделанной работой и хочет поделиться успехом с другими.

Ранее сообщалось, что помощник российской комедийной актрисы Марины Федункив Игорь Ковалёв раскрыл корреспонденту NEWS.ru подробности госпитализации знаменитости и назвал диагноз. По его словам, у звезды Comedy Woman перенапряжены коленные мениски.