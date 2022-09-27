«Зритель верещал от восторга»: музыкальный критик о концертах Моисеева Музыкальный критик Бабичев рассказал, что на концертах Моисеева зрители верещали от восторга

Фото: Said Gadzhiev/Russian Look/Global Look Press

Борис Моисеев

Представления и концерты Бориса Моисеева были настолько зрелищными, что зрители верещали от восторга, рассказал NEWS.ru музыкальный критик Евгений Бабичев. По его словам, исполнитель отличался от других артистов энергетикой и бешеной самоотдачей, любовью к зрителю, постоянным желанием чем-то удивлять и шокировать. Критик подчеркнул, что совокупность этих качеств «восполняло и прикрывало минусы вокального мастерства».

Зритель на его концертах, я и сам был раз пять в разных городах, просто верещал от восторга. Я такого концерта, просмотренного на одном дыхании, просто не вспомню. Это общение с залом... Все, мне кажется, ходило ходуном, когда он двигался из левого края сцены в правый. Его балет, постановки, взгляды — все это было на мировом уровне, — вспоминает Бабичев.

Критик рассказал несколько забавных эпизодов из их с Моисеевым общения. Один из них произошел, когда Бабичев придумал радиопроект про Евровидение, для которого писали пилотные выпуски со звездами. Музыкальный деятель признался, что большинство артистов отказывались, однако Моисеев легко согласился.

Мне нужны были звездные артисты в качестве гостей. Борис Моисеев — один из немногих, кто согласился принять в нем участие без всяких перспектив. Таких простых переговоров у меня никогда не было, — поделился критик.

Бабичев также вспомнил, как «спасал» от дождя Моисеева во время большого концерта в Минске. По словам критика, внезапно пошел ливень и артист заставил его держать большой зонт, чтобы он не намочил костюм и прическу.

Любому другому артисту я бы отказал, но ему не мог. Это было настолько убедительно, что кроме как сделать так, как он хотел, у меня не было другого выхода. Только самые светлые воспоминания об этом артисте, — отметил Бабичев.

Моисеев умер 27 сентября в своей квартире в Москве. Певцу было 68 лет. Артист пережил ранее несколько инсультов, после которых полностью не оправился.