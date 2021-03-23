«Знала бы Азиза!»: в Сети шутят над «победой» Бузовой в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/8467db88-8c2c-11eb-a5c8-96000091f725_660.jpg Азиза Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Поклонники шоу «Маска» не перестают обсуждать личности артистов, выступающих под масками. Так, выступления Ольги Бузовой в костюме Розовой Пантеры вызвали больше насмешек, чем восторга.

В частности, зрители представили себе реакцию Азизы, знай она, кто её обошёл в шоу.

В комментариях на площадке проекта в соцсети фанаты шоу пишут: «Единственное что понравилось в Пантере, что она не повела так же, как Пиня после открытия маски», «Знала бы Азиза, кто её обойдёт в шоу, повела бы себя по-другому!», «Точно: швырнула бы маской в Филю или яйцом», «Азиза так обиделась, что вряд ли придёт на новогодний выпуск», «Бузову куда только уже не суют! Прямо нигде без неё».

Зрители по-прежнему продолжают спорить, кто из участников выступает в том или ином образе. Теперь уже почти никто не сомневается, что в костюме Единорога на сцене появляется Ирина Дубцова. Маску Солнца приписывают Марине Кравец, в Крокодиле видят Стаса Пьеху или Никиту Преснякова. Участники шоу каждый раз так поражают публику новыми и разнообразными номерами, что ставят в тупик и жюри.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выступление артиста в костюме Крокодила в шоу «Маска» зрители назвали настоящим шедевром и сенсацией очередного выпуска проекта. В Сети не утихает обсуждение исполнителя, который по уровню таланта просто затмил остальных участников.