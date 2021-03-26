«Жуть»: загримированный Прилучный напугал поклонников

https://static.news.ru/photo/103222ee-8e27-11eb-859a-96000091f725_660.jpg Павел Прилучный Фото: bugevuge/instagram.com

Актёр Павел Прилучный поделился новой фотографией со съёмочной площадки, на которой запечатлён в жутком гриме.

На снимке артист позирует с «разбитым» лицом — кожа покрыта синяками и царапинами, а белки глаз стали красными. Как отметили подписчики, несмотря на то что раны ненастоящие, снимок всё равно выглядит довольно страшно.

Образ, конечно, жуть, очень надеюсь, что вы не весь фильм будете так выглядеть, — написала одна из поклонниц.

При этом многим грим не помешал рассмотреть красоту актёра: комментаторы назвали Прилучного красавцем, «от которого скулы сводит».

Также подписчики высоко оценили профессионализм гримёров.

Как писал NEWS.ru, ранее Прилучный разместил в сторис своего Instagram ролик с сыном. На кадрах восьмилетний Тимофей, которого артисту родила актриса Агата Муцениеце, сидит в инвалидной коляске. Кадры заставили поволноваться поклонников, которые начали переживать из-за здоровья парня.