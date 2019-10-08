https://static.news.ru/photo/25d76c30-e9b9-11e9-bd52-fa163e074e61_660.jpg Владимир Жириновский Фото: Сергей Булкин/News.ru

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что со здоровьем шутить нельзя. Он призвал известных личностей не афишировать тот факт, что они курят.

По мнению Жириновского, не скрывая вредную привычку, знаменитости провоцируют курение среди молодёжи. Кроме того, он считает необходимым сокращение количества фильмов, в которых показаны сцены употребления табака, передаёт АГН « Москва ».

Ранее News.ru писал о предложении политика перенести начало учебного года в стране на октябрь. Как заявил Жириновский, учить детей нужно с 1 октября по июль, а летние каникулы сделать только в августе и сентябре.