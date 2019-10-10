https://static.news.ru/photo/3fa6757c-eb47-11e9-b314-fa163e074e61_660.jpg Сергей Жигунов Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Известный актёр Сергей Жигунов прокомментировал выписку страдающей от рака Анастасии Заворотнюк из «Европейского медицинского центра». По его словам, родные артистки были вынуждены перевезти её в другую клинику из-за чрезмерного внимания прессы.

Нашлись, которые узнали и начали рассказывать разные байки. Вот вам и еще одна причина того, почему Анастасия покинула клинику, ей просто не дали нормально долечиться, — заявил Сергей Жигунов.

Он отметил, что выписка актрисы совсем не означает, что её состояние стало лучше. Напротив, он подчеркнул, что врачи сделали большую ошибку, рассказав Анастасии о её тяжёлом диагнозе. Это, по словам Жигунова, может надломить любого человека, а тем более женщину, передаёт teleprogramma.pro .

Ранее News.ru писал, что звезду сериала «Моя прекрасная няня» выписали из медцентра, где она лечилась в течение месяца, и перевезли в другое медучреждение. Актрисе предстоит пройти сложный курс реабилитации. Из-за опухоли мозга у неё парализовало правую часть тела. Ей назначены эрготерапия и восстанавливающие водные процедуры.