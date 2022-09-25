«Женщина на кухне»: Костюшкин объяснил странные заявления Пугачевой Костюшкин объяснил «модой на регалии» желание Пугачевой стать иноагентом

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Максим Галкин и Алла Пугачёва

Экс-участник «Чай вдвоем» Стас Костюшкин объяснил ряд заявлений, которые в последнее время делала Алла Пугачева. В частности о ее желании о признании себя иноагентом, сообщает Пятый канал.

Певец лично знаком с артисткой и неоднократно принимал участие в ее «Рождественских вечерах», поэтому попытался объяснить ее поступки.

Научитесь делить женщину на кухне и женщину на сцене. В данном случае — это женщина на кухне, которая говорит, то, что она думает. Просто мы слышим все, что говорит женщина на кухне. Но это не имеет отношения к ней как к актрисе, как к легенде. Я думаю, что тут надо так это дифференцировать, и все, — считает музыкант.

В этом случае, уверен Костюшкин, надо смотреть на Аллу Пугачеву как на жену Максима Галкина (признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022). Однако он тоже не понимает, зачем артистке понадобилось, чтобы ее внесли в список иноагентов.

Наверное, захотелось какой-то модной приставки к своим регалиям. Певица, легенда, иноагент... Чтобы было побольше. Сейчас это модно, — посмеялся музыкант.

Ранее замминистра юстиции России Олег Свириденко заявил, что в ведомстве не рассматривали вопрос о признании певицы Аллы Пугачевой иноагентом. Артистка с такой просьбой в Минюст не обращалась.