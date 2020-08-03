Жена Овечкина опубликовала фото спящего мужа в объятиях сына

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская опубликовала в Instagram идиллическую фотографию спящих в обнимку мужа и сына Серёжи.
За четыре года брака у звёздной пары родились уже двое детей. Старшему Серёже через несколько дней исполнится два года, младший Илья появился на свет в мае этого года.
Как писал NEWS.ru, Анастасия Шубская опубликовала в Instagram архивное фото, которое было сделано ещё во время её беременности. Поклонники звёздного семейства тут же заподозрили, что она опять в положении, но модель оперативно опровергла этот вариант.
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