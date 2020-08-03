Жена Овечкина опубликовала фото спящего мужа в объятиях сына

https://static.news.ru/photo/7bcb8c1e-d623-11ea-8097-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин с семьёй Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Супруга российского хоккеиста Александра Овечкина модель Анастасия Шубская опубликовала в Instagram идиллическую фотографию спящих в обнимку мужа и сына Серёжи.

За четыре года брака у звёздной пары родились уже двое детей. Старшему Серёже через несколько дней исполнится два года, младший Илья появился на свет в мае этого года.

Как писал NEWS.ru, Анастасия Шубская опубликовала в Instagram архивное фото, которое было сделано ещё во время её беременности. Поклонники звёздного семейства тут же заподозрили, что она опять в положении, но модель оперативно опровергла этот вариант.