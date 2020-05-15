Жена Джигана отрицает сходство сына с оплошавшим мужем

Жена Джигана Оксана Самойлова категорически отвергает сходство маленького сына с его отцом. Модель до того обижена на рэпера, что отрицает, по мнению поклонников, даже очевидные вещи.
Так, на очередном фото малыша Самойлова увидела явное сходство с собой. Жена рэпера решила, что внешность ребёнок унаследовал от неё, хотя подписчики с ней не согласны.
Когда глаза кажутся тёмными — это же просто я! Маленький Оксан, — утверждает модель.
Поклонники согласились, что лицом Давид действительно удался в мать, но в общем — «вылитый Денис». «Копия Джига», «На папу похож», «Малыш просто сказка», пишут поклонники Самойловой в комментариях к её посту.
Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) публично попросил прощения у своей супруги Оксаны Самойловой. Он признался, что не был идеальным мужем, но готов исправиться.
Добавьте наши новости в избранные источники