Жена Джигана отрицает сходство сына с оплошавшим мужем

https://static.news.ru/photo/c5e10184-a55a-11ea-9d56-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Джигана Оксана Самойлова категорически отвергает сходство маленького сына с его отцом. Модель до того обижена на рэпера, что отрицает, по мнению поклонников, даже очевидные вещи.

Так, на очередном фото малыша Самойлова увидела явное сходство с собой. Жена рэпера решила, что внешность ребёнок унаследовал от неё, хотя подписчики с ней не согласны.

Когда глаза кажутся тёмными — это же просто я! Маленький Оксан, — утверждает модель.

Поклонники согласились, что лицом Давид действительно удался в мать, но в общем — «вылитый Денис». «Копия Джига», «На папу похож», «Малыш просто сказка», пишут поклонники Самойловой в комментариях к её посту.

Ранее NEWS.ru сообщал, что рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) публично попросил прощения у своей супруги Оксаны Самойловой. Он признался, что не был идеальным мужем, но готов исправиться.