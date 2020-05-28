Жена Бари Алибасова-младшего подала на развод

https://static.news.ru/photo/b94fd320-a0d0-11ea-8c46-fa163e074e61_660.jpg Бари Алибасов-старший, Бари Алибасов-младший Фото: barialibasovjr/instagram.com

Супруга Бари Алибасова-младшего Виолетта Гришина решила поставить точку в отношениях со звёздным мужем и подала на развод.

Она рассказала, что супруг на протяжении девяти месяцев старался мстить и усложнять ей жизнь. Алибасов-младший не подписывал важные документы на ребёнка. Гришина утверждает, что от него не было никакой материальной или моральной поддержки.

Сейчас Бари начал активно принимать участие в жизни ребёнка, интересоваться, просить фото. Он искренне извинился за всё, и мы решили остаться в нормальных человеческих отношениях. Хотя пока развод он так и не готов дать, — рассказала девушка журналистам StarHit.

Она сообщила, что подала не только на развод, но и на алименты, но из-за пандемии коронавируса «дело движется очень медленно».

Надеюсь, что в скором времени все вопросы с браком, который фактически распался еще 1,5 года назад, будут решены, — отметила Гришина.

NEWS.ru писал, что сын Алибасова обвинил младшую дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольгу во всех бедах матери, в том числе в потере квартиры. Он объяснил, что сейчас сам занимается квартирным вопросом, поскольку отцу «абсолютно не до этого».