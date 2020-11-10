Заворотнюк начала выходить на прогулки

https://static.news.ru/photo/a8dddbb6-2354-11eb-b685-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: vk.com/azavorotnyuk

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время полуторагодового лечения от рака головного мозга начала выходить на прогулки.

Как сообщает Teleprogramma, семья 49-летней актрисы живёт в загородном доме в подмосковном коттеджном посёлке Крёкшино. Так как её родные опасаются журналистов, Заворотнюк во время прогулок не покидает своего участка и гуляет за большим забором.

Реабилитацию актриса проходит в одной из частных клиник, куда её довозят на автомобиле прямо от крыльца. Дома гостей тоже не принимают — так как организм артистки очень ослаблен, её охраняют от всех возможных контактов с вирусами. Даже второй день рождения дочки Милы отмечали в узком семейном кругу.

Как писал NEWS.ru, фото располневшей Анастасии Заворотнюк на фанатской страничке актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан ещё в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к сегодняшнему состоянию актрисы никакого отношения. В этом сериале «прекрасная няня» играла массажиста-косметолога в небольшом приморском санатории. Поэтому на ней в кадре простая одежда, сама она выглядит тоже довольно обыденно. Роль в этом сериале была не самой известной в карьере звезды. Многие фанаты Заворотнюк просто не узнали её, потому что не смотрели сериал «Любовь и море».