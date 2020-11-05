СМИ узнали, откуда взялось фото располневшей Заворотнюк

https://static.news.ru/photo/21f9426e-1feb-11eb-9cbd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фото располневшей Анастасии Заворотнюк на фанатской страничке актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан ещё в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к сегодняшнему состоянию актрисы никакого отношения.

В этом сериале «прекрасная няня» играла массажиста-косметолога в небольшом приморском санатории. Поэтому на ней в кадре простая одежда, сама она выглядит тоже довольно обыденно, сообщает KP.RU.

Роль в этом сериале была не самой известной в карьере звезды. Многие фанаты Заворотнюк просто не узнали её, потому что не смотрели сериал «Любовь и море».

На самом же деле фото располневшей актрисы произвело эффект разорвавшейся бомбы. Многие поверили, что именно так сейчас выглядит перенёсшая тяжёлую болезнь актриса.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса Анастасия Макеева рассказала, что её коллега Анастасия Заворотнюк прибегла к услугам суррогатной матери, благодаря чему на свет появилась её младшая дочь Мила.