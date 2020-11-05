СМИ узнали, откуда взялось фото располневшей Заворотнюк

Фото располневшей Анастасии Заворотнюк на фанатской страничке актрисы оказалось фейком. Снимок был сделан ещё в 2016 году во время съёмок сериала «Любовь и море» и не имеет к сегодняшнему состоянию актрисы никакого отношения.
В этом сериале «прекрасная няня» играла массажиста-косметолога в небольшом приморском санатории. Поэтому на ней в кадре простая одежда, сама она выглядит тоже довольно обыденно, сообщает KP.RU.
Роль в этом сериале была не самой известной в карьере звезды. Многие фанаты Заворотнюк просто не узнали её, потому что не смотрели сериал «Любовь и море».