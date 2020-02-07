https://static.news.ru/photo/50cb1a0a-498f-11ea-ba61-fa163e074e61_660.jpg Фото: pelageya_insta/instagram.com

После развода с хоккеистом Иваном Телегиным исполнительница народных песен Пелагея постоянно сталкивается со шквалом критики в свой адрес. На этот раз певица подготовила официальное заявление, в котором встала на защиту своей матери Светланы Хановой, которую винят в развале семьи, и обратилась к журналистам.

Пелагея записала официальное видеообращение в Instagram и рассказала, что и она и её родные страдают от «травли» в СМИ и Интернете. Звезда заверила поклонников, что её мама не виновата в расставании Пелагеи с мужем.

Расскажу вам по секрету, но моя мама — лучшая тёща, о которой можно только мечтать, — заверила Пелагея.

Певица заявила, что каждое её слово может подтвердить и Телегин. Пелагея отметила, что они с хоккеистом остались в прекрасных отношениях.

Артистка обратилась к поклонникам и журналистам. Она призвала не верить тому, что пишет светская хроника, а журналистов попросила предоставлять только сведения от реальных людей и не ссылаться на анонимные источники, чтобы не быть замешанными в этой грязной игре.

Всё, что сейчас происходит — это заказ. Да, меня заказали. Зачем? Чтобы довести до истерии, выбить почву из-под ног и рассорить нас с Иваном, чтобы мы потеряли возможность договориться. Я знаю, кто меня заказал, и знают это большое количество людей. Ими движет страх, что мы с Ваней можем помириться и они потеряют возможность контролировать и управлять Ваней и, самое важное, всем тем, что у него есть, — пояснила Пелагея.

Пелагея вышла замуж за нападающего ЦСКА Ивана Телегина в 2016 году. Через год в их семье появилась дочка Таисия. Всё это время пара старалась не привлекать к себе внимание, однако после решения о расставании, которое Пелагея и Иван приняли в декабре 2019 года, они находятся под постоянным давлением.

Певица регулярно опровергает слухи о причинах расставания и скандальном разводе с делёжкой имущества. По словам Пелагеи, с отцом Таисии им удалось сохранить прекрасные отношения и он часто навещает малышку. Родители стараются сделать всё, чтобы девочка не страдала от их выбора, и 28 января отметили вместе трёхлетие Таисии.

Как писал NEWS.ru, ранее близкая подруга артистки Александра Соколова опровергла слухи о том, что Пелагея хочет отсудить имущество у Телегина.